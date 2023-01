"Mijn bijen vliegen veel te vroeg uit": imker uit Steenhuffel maakt zich zorgen om zachte temperaturen

Walter Grooten heeft een eigen imkerij in Steenhuffel. Hij merkt aan zijn bijen dat de temperaturen bijzonder hoog zijn voor de tijd van het jaar: "Normaal komen de bijen in de winter niet buiten. Maar door de hoge temperaturen beginnen ze uit te vliegen. De kolonie is ook actiever", zegt hij. "Zo verbruiken ze veel energie, maar ze vinden nog geen stuifmeel in de natuur om die weer aan te vullen."