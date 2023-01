Leger in Myanmar viert 75 jaar onafhankelijkheid met groot machtsvertoon, "maar verkeert in ongezien zwaar weer"

Het grote machtsvertoon van het leger tijdens de parade verhult de crisis waarin het momenteel verkeert. De "Tatmadaw", zoals de strijdkrachten in Myanmar worden genoemd, is altijd machtig geweest - een macht die ook is verankerd in de grondwet. Ook toen het land onder Aung San Suu Kyi proefde van democratie, bleef de machtsbalans fragiel. Toen het leger twee jaar geleden de macht greep en Aung San Suu Kyi opzijzette, werd ervan uitgegaan dat Myanmar terugging naar een toestand die het decennialang had gekend, die van een militaire dictatuur.