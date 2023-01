Minder startende bedrijven in Limburg: "We hebben vers bloed nodig", zegt Voka Limburg

Vorig jaar waren er 9.072 startende bedrijven in Limburg en dat is 4,1 procent minder dan in het recordjaar 2021. "Het is een lichte daling en dat is dus niet zo slecht", zegt Ellen Olislagers, directeur eigenaars-ondernemers van Voka – KvK Limburg. "Maar als we kijken naar de rest van Vlaanderen zijn wij de enige provincie die de kaap van 10.000 starters nog altijd niet haalt. En om te groeien moeten we een tandje bijsteken en vers bloed in de economie pompen."