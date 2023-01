Monument Vlaamse zanger Ron Davis krijgt plaats op begraafplaats Priorij in Bredene

Deze week wordt het monument dat de Vlaamse zanger Ron Davis herdenkt, op de begraafplaats Priorij in Bredene geplaatst. "Davis was een Bredense zanger uit de jaren 60", vertelt Koen Depontieu die zich in zijn werk heeft verdiept, "Hij heeft veel betekend voor Bredene. Het monument is een mooie herinnering aan zijn fantastische stem en carrière."

Davis was onder andere bekend van de hits "Hier Marie hop Marie", "Shamrock" en "My Way". Davis was ook presentator in 1969 en 1970 bij Radio Kortrijk, de voorloper van Radio2 West-Vlaanderen.

In 1970 werd hij ook geselecteerd voor Canzonissima, het programma dat de kandidaat aanduidde om België te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Door een auto-ongeluk bereikte hij nooit de finale. Ron Davis stierf op 24-jarige leeftijd.