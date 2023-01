Nathalie uit Zerkegem stopt na 4 jaar met job in ouderenzorg: "Omstandigheden zijn schrijnend en mensonterend"

Voor Nathalie Van Suyt die vier jaar als zorgkundige werkt in de ouderenzorg, is de maat vol. In een open brief zegt ze haar job vaarwel. "Mentaal ging het niet meer. Daarom heb ik besloten om te stoppen. In mijn open brief op Facebook wil ik aan de alarmbel trekken. De omstandigheden zijn ronduit schrijnend en mensonterend", vertelt ze.

Nathalie werkte in Brugge en aan de kust in een woonzorgcentrum. Door het personeelstekort zag ze haar gezin soms twee dagen niet. "Het personeelstekort is alarmerend en wordt alleen maar erger. Vaak moesten we op een afdeling alle 35 mensen, alleen of met twee wassen. Vijf minuten neerzitten ging niet, want kwantiteit gaat boven kwaliteit. Voor mij is het genoeg geweest", klinkt het bij haar.