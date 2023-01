Nicole en Hugomuseum in Gent lokt op één jaar meer dan 500 bezoekers naar huis van superfan Sonja

"Exact twee maanden geleden kwam het verschrikkelijke nieuws over de dood van Nicole", vertelt De Schuyter. "Ik kon het niet geloven, ik had haar enkele dagen eerder nog gezien op een optreden van Hugo. We hadden gelachen en ik heb nog een foto gemaakt, de laatste. In het museum voorzie ik een speciaal herdenkingshoekje. Nicole is hier eigenlijk overal. Heel deze tentoonstelling is een eerbetoon aan wat ze heeft gepresteerd."