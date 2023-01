Gletsjers smelten nog sneller af dan verwacht (maar dat is nog geen reden om te wanhopen)

De onderzoekers gebruikten een nieuw en hypergedetailleerd model op basis van satellietbeelden om te voorspellen welke impact de klimaatopwarming heeft op de gletsjers. Ze maakten daarvoor verschillende projecties. In het meest optimistische scenario gingen ze uit van een wereldwijde opwarming met 1,5 graad Celsius in vergelijking met pre-industriële tijden. Dat is de symbolische grens die vastgelegd is in het klimaatakkoord van Parijs. Maar ze raamden ook de gevolgen van een klimaatopwarming met 2,7 graden Celsius (waar we met het huidige beleid op afstevenen), 3 en 4 graden.