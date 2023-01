Niet vertrouwd met itsme, Tax-on-web of Smartschool? In Genk, As en Zutendaal kunnen inwoners terecht bij nieuwe "digibank"

In Genk, As en Zutendaal opent een nieuwe digibank. Dat is een plek waar inwoners die over weinig digitale basisvaardigheden beschikken terecht kunnen voor hulp. Zo leren ze er bijvoorbeeld gebruik maken van een laptop en het internet. Want opvallend, voor iets minder dan de helft van de Vlamingen is dat nog niet zo vanzelfsprekend. In heel Vlaanderen is het aantal digibanken nu uitgebreid tot 219.