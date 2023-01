Olivier Vandecasteele in Iran veroordeeld voor "spionage en tegenwerken van nationale veiligheid"

Olivier Vandecasteele zit in erbarmelijke omstandigheden in de cel in Iran. Er is geen verwarming en hij draagt enkel een T-shirt, terwijl het in Iran op dit moment vriest en sneeuwt. Hij heeft ook nauwelijks contact met zijn familie. Na een schijnproces en een veroordeling weet Vandecasteele dat hij 28 jaar in de gevangenis moet blijven. Tot nu was niet geweten waarvoor.