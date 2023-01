Oud-president Donald Trump roept Republikeinen op Kevin McCarthy te steunen, straks nieuwe stemming over voorzitter Huis van Afgevaardigden

Maar of dat ook zal gebeuren, zal vanavond moeten blijken. Mocht de steun voor McCarthy in komende stemrondes nog verder afbrokkelen, dan zal de Republikeinse Partij op zoek moeten naar een alternatief. Welk, is niet meteen duidelijk, want wat zich nu afspeelt, is hoogst ongewoon. Dat een voorzitter van het Huis van Afgevaardigden niet in één stembeurt is verkozen, gebeurt voor het eerst in 100 jaar.

Intussen heeft de verdeeldheid bij de Republikeinen ertoe geleid dat de Democratische kandidaat Hakeem Jeffries tot nu toe de meeste stemmen achter zijn naam heeft gekregen. Al zijn dat er hoe dan ook te weinig, omdat de Democraten geen meerderheid hebben in het Huis.