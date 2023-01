Man van 37 uit Mechelen beroofd en geslagen door 3 "pedohunters" die zich voordeden als meisje van 14

"Het slachtoffer kon op een bepaald moment toch ontsnappen uit de woning, waarna hij meteen de politie heeft gebeld", vertelt Aerts. "Die was gelukkig snel ter plaatse en kon drie verdachten arresteren." Een van hen is aangehouden, de twee anderen zijn vrij onder voorwaarden. De man zelf is ook kort verhoord over de feiten, maar niet over zijn plan om af te spreken met een 14-jarige. "In deze zaak is hij slachtoffer en zo'n afspraak is niet strafbaar", klinkt het.