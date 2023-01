Kind van anderhalf zwaargewond na aanval door hond in Ledegem, vader verliest duim

De aanval vond vanochtend plaats in een huis in de Sint-Katherinestraat in Sint-Eloois-Winkel bij Ledegem in West-Vlaanderen. De vader was samen met zijn kind van 1,5 jaar thuis toen de hond aanviel. Het ging om een Stafford van 4 jaar die op naam van de moeder van het kind stond.

Het is niet duidelijk waarom het dier aanviel, maar de gevolgen zijn wel zwaar. Volgens het parket was het kind zo zwaar toegetakeld dat een arm en een been moesten worden geamputeerd. Dat bericht spreekt een familielid van het kind evenwel tegen, hij stelt dat het kind nog wordt geopereerd. De vader van het kind probeerde tussen te komen en raakte ook gewond. Hij verloor een duim.

Het is een ongelooflijk triestig voorval, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V): "De omstandigheden zijn niet zo duidelijk. Het kindje was bij de papa in de living in het ouderlijk huis. Waarom de hond aanviel is niet duidelijk. Een Stafford wordt vaak voor agressief aangezien, maar deze hond werd goed verzorgd. De dierenarts heeft de hond na overleg met de ouders laten inslapen."