Problemen met telefoonlijn politiezone Zennevallei, lijnen onverwachts afgebroken

De politiezone benadrukt dat het noodnummer steeds bereikbaar is op 101 of 112. Afspraken voor een klacht kan je steeds maken via de website van de politiezone Zennevallei. Alle niet-dringende vragen mogen per mail gesteld worden via het algemeen mailadres van de politiezone, PZ.Zennevallei@police.belgium.eu.

De politiezone communiceert meteen wanneer er duidelijkheid is over het situatie. Op dit moment kunnen ze nog geen uitsluitsel geven over hoe lang dit probleem zal duren.