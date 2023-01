Politietopman op proces aanslagen: "Dagelijkse evaluatie bepaalt of naaktfouille nodig is", advocaten mogen die documenten inkijken

Als beschuldigden, voor ze worden overgebracht naar het proces over de aanslagen van 22 maart 2016, naakt moeten worden gefouilleerd, is daar een individuele veiligheidsevaluatie aan voorafgegaan. Dat heeft de topman van de federale politie Mark De Mesmaeker met zoveel woorden gezegd in de assisenzaal. De politiebaas was door de assisenvoorzitter opgeroepen als getuige om dat uit te klaren, na nog maar eens anderhalve dag heisa over die naaktfouilles.