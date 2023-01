Proces over aanslagen ligt opnieuw stil: voorzitter vordert politietopman om duidelijkheid te krijgen over nieuwe naaktfouilles 

Een ministeriële richtlijn van 2 januari, waarnaar de verantwoordelijke van de federale politie verwijst, laat die opening voor naaktfouilles wel degelijk, "op basis van een geïndividualiseerd integraal risicobeeld". Maar volgens Massart is met dat document nog altijd niet duidelijk of, hoe en waarom dat nu in de praktijk gebeurt. Lees: of het vonnis van de rechter in kortgeding gerespecteerd wordt of niet.