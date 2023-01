Hoofdrolspelers "Romeo and Juliet" uit 1968 - destijds tieners - klagen filmstudio aan voor naaktscène: "We hadden geen keuze"

De film zelf was destijds een hit: "Romeo and Juliet" werd genomineerd voor vier Oscars (en won er daarvan twee) en Hussey en Whiting wonnen Golden Globes voor "meest beloftevolle acteurs" voor hun rollen in de film. Maar volgens de aanklacht hebben ze ook tientallen jaren lang emotionele schade geleden en hadden ze daardoor carrières "die niet in overeenstemming waren met het succes van de film".

Gezien dat leed en de inkomsten die de film sinds de release heeft opgebracht, zouden de acteurs een schadevergoeding eisen van meer dan 500 miljoen euro aan filmstudio Paramount Pictures. De studio zelf heeft nog niet gereageerd.

Enkele jaren geleden verdedigde Hussey de scène nog. "Niemand van mijn leeftijd had dat eerder gedaan," zei ze in een interview uit 2018 met Variety. Ze voegde er overigens aan toe dat Zeffirelli de scène smaakvol in beeld had gebracht. "Het was nodig voor de film."