Oekraïne kon Russische militairen in legerbasis uitschakelen door "massaal gsm-gebruik" op Nieuwjaar, Rusland stelt aantal doden bij tot 89

Hoe het Oekraïense leger lucht kreeg van de locatie van de Russische legereenheid, wordt in Rusland nog onderzocht door een commissie. Maar volgens de Russische legerleiding is het "nu al duidelijk dat het massale aanzetten en gebruiken van mobiele telefoons de belangrijkste oorzaak" is.

Eerder deze week schreef de Britse krant The Telegraph al dat het Oekraïense leger bevestiging van de locatie zou hebben gekregen toen een zendmast in de regio plots een groot aantal telefoontoestellen detecteerde. Het Russische leger lijkt dat nu te bevestigen. Mogelijk wisselden de militairen nieuwjaarswensen uit met het thuisfront. Volgens de Russische legerleiding was hen nochtans verboden om dat te doen.