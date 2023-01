Oudenaarde onderzoekt schade aan historische abdij uit de 11e eeuw 

In Oudenaarde start de politie een onderzoek naar schade op de archeologische site in deelgemeente Ename. Enkele restanten van een abdij uit de 11e eeuw zijn er afgebroken. "Het is nog niet duidelijk hoe de ravage is ontstaan, maar we gaan in gesprek met de conservator om in te schatten hoe groot de schade is", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD).