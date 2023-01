Renovatie oud-gemeentehuis Mol start volgende week: "Hopelijk halverwege 2024 klaar"

Dat een modern toeristisch infopunt nodig is, bewijzen volgens Caeyers de cijfers . "We hebben jaarlijks zo'n 800.000 toeristische overnachtingen hier in Mol", zegt hij. "Dat is erg veel, we staan daarmee zelfs op de tweede plaats in de hele provincie Antwerpen! Enkel de stad Antwerpen zelf moeten we nog voorlaten." Veel van die toeristen brengen ook een bezoek aan het dorpscentrum. "We zetten bovendien erg in op digitalisering, zodat iedereen die ons komt bezoeken of op zoek is naar een leuke activiteit, hier terechtkan."