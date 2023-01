Steeds meer everzwijnen in en rond gemeente Hoegaarden: “Voorlopig weinig schade”

Op dit moment richten de everzwijnen nog niet veel schade aan, de tuinen en landbouw blijven vaak ongedeerd. Al onderneemt de gemeente wel actie, er is een meldpunt waar bewoners kunnen aangeven dat er daar everzwijnen zitten. Zo kunnen ze de situatie in het oog houden, maar ook verdere acties ondernemen als het nodig is: “Wanneer de everzwijnen echt met te veel zijn, moeten we de jachtorganisatie inschakelen. Dat zal gebeuren als we er echt last van krijgen als bewoners.”