Studente van 21 brutaal verkracht op ULB-campus in Elsene, verdachte aangehouden

De feiten vonden plaats op 28 december, rond 20.45 uur, vlak bij de gebouwen NO en BC op de Solbosch-campus in Elsene. Volgens beide media stapte de 21-jarige eerstejaarsstudente er op een niet-verlicht pad dat door veel studenten gebruikt wordt, toen ze werd overvallen en meegesleept naar een donkere plek. Daar vergreep de dader zich lange tijd aan haar, zonder dat de feiten werden opgemerkt door een bewakingscamera of de bewakingsdienst van de universiteit.