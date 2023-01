Edegem ondersteunt twee evenementen per jaar met in totaal 10.000 euro: "Iedereen kan een voorstel indienen"

Wie een evenement op het Gemeenteplein in Edegem wil organiseren, kan binnenkort rekenen op financiële steun van het gemeentebestuur. "We hebben dat beslist omdat we vroeger vaak de vraag kregen van organisatoren of we hen niet konden helpen met het huren van een toiletwagen of het afzetten van het Gemeenteplein met hekken", vertelt schepen van evenementen Koen Michiels (N-VA). "Maar we hadden tot nu toe geen reglement dat daar voorwaarden over stelde, zoals wanneer een evenement in aanmerking kwam."