Synthetisch weefsel geeft varkens met een verwonding aan de penis opnieuw een erectie

"Het grootste voordeel van ATA dat we merkten, is dat het weefselachtige functies kan vervullen door de microstructuur van natuurlijke weefsels na te bootsten", zei Xuetao Shi, een onderzoeker aan de Zuid-Chinese Universiteit voor Technologie in Guangzhou en een van de auteurs van de nu gepubliceerde studie over het onderzoek. "Deze benadering is niet beperkt tot het biometrisch ontwerpen van tunica albuginea-weefsel maar ze kan uitgebreid worden tot veel andere weefsels die aan druk blootstaan."

Shi zei dat zijn team de focus van hun onderzoek recent verlegd had naar het maken van biomaterialen om problemen bij de mannelijke voortplantingsfuncties aan te pakken, onder meer erectiestoornissen, onvruchtbaarheid en de ziekte van Peyronie, die volgens deskundigen veroorzaakt kan worden door verwondingen tijdens de seks.

Zowat de helft van de mannen tussen 40 en 70 jaar ondervindt een of andere vorm van erectiestoornissen en naar schatting 5 procent lijdt aan de ziekte van Peyronie. Die wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van littekenweefsel in de tunica albuginea, wat pijn en kromming van de penis kan veroorzaken. "We stelden vast dat dit een gebied is dat weinig aandacht heeft gekregen, maar de behoefte is wel degelijk erg groot", zei Shi.