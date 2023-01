Toren van Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt wordt gerestaureerd

Het dak van de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt werd eerder al gerenoveerd en nu is ook de toren aan de beurt. Dat gebeurt in opdracht van de stad, want de toren is eigendom van het stadsbestuur. "We hebben een studiebureau aangesteld dat heeft onderzocht hoe we de toren kunnen renoveren met respect voor de geschiedenis", zegt schepen van Monumentenzorg Laurence Libert (Open VLD).