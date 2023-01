Tsjechische oud-premier en miljardair Andrej Babiš staat, een week voor de verkiezingen, terecht voor EU-fraude van 2 miljoen euro  

Soortgelijke beschuldigingen zouden hem ook later zuur opbreken. Tijdens de parlementsverkiezingen van 2021 wees alles erop dat de partij van Babiš als de grote winnaar uit de bus zou komen. Net voor de start van de verkiezingen kwam hij echter in opspraak door de Pandora Papers.

Babiš zou in 2009 voor 15 miljoen euro (17,4 miljoen dollar) onroerend goed in Frankrijk hebben gekocht via dubieuze lege vennootschappen. De 68-jarige premier ontkende toen ook de beschuldigingen van witwaspraktijken, maar verloor desondanks zes zetels in het parlement (en zijn premierschap). De oppositiepartijen bundelden toen de krachten om hem te ontzetten.