Twee minderjarige verdachten gevat na gewapende overval op tankstation in Gent

Aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem, bij Gent, is gisteravond een gewapende overval gepleegd op een Q8-tankstation. Twee overvallers drongen er binnen en bedreigden er een kassamedewerker met een mes. Ze maakten sigaretten en vapetoestellen buit, niemand raakte gewond. De politie kwam ter plaatse en kon al vrij snel twee minderjarige verdachten oppakken. Een jongere is door de jeugdrechter in Gent in een gesloten instelling geplaatst, een andere jongere is afkomstig uit het Brusselse en zal daar voor de jeugdrechter verschijnen.