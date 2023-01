Velofietsen in Antwerpen door storing hele voormiddag niet bruikbaar

"Omdat het probleem zich bij een partner bevond, konden wij niet onmiddellijk iets doen", zegt Loeys. "Maar gelukkig is het probleem nu opgelost." Voor degenen die een fiets wilden terugbrengen tijdens de storing, was er geen probleem. "Dat gaat ook als het netwerk uitvalt, en wordt ook gewoon geregistreerd." De hinder was dus vooral lastig voor wie een fiets wilde lenen. "Dat beseffen we, en we bieden dan ook onze verontschuldigingen aan", besloot Loeys.