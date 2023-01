Jongetje van 10 dat 35 meter diep vastzat in betonpijp in Vietnam, is doodverklaard

De afgelopen dagen keek heel de wereld met ingehouden adem naar de werf in Vietnam, waar een nieuwe brug over de Mekong-rivier gebouwd werd. Op zondag 1 januari sukkelde de tienjarig Ly Hao Nam er in een gat toen hij samen met vrienden naar schroot en oud ijzer aan het zoeken was. Het gat, waar later één van de pilaren van de brug zou komen, had een diameter van slechts 25 centimeter en was 35 meter diep. Dat maakte het voor het kind zo goed als onmogelijk om er op eigen kracht uit te klimmen.