"Tot 500 doden per week" in het VK door "grootste gezondheidscrisis ooit" op de spoeddiensten

In de Britse ziekenhuizen is een groot tekort aan ziekenhuisbedden. Daarbovenop melden er zich nu heel wat zieke patiënten. Het Verenigd Koninkrijk wordt namelijk getroffen door een nieuwe, vijfde coronagolf. Ook heel wat grieppatiënten melden zich op de spoeddiensten. Vorige week sprak Nick Hulme, een Britse gezondheidsspecialist, over een "twindemic", wat verwijst naar een dubbele epidemie. Ongeveer 7 procent van het totale aantal ziekenhuisbedden zou nu zijn ingenomen door patiënten die behandeld worden voor de griep en COVID-19.

In het volledige Verenigd Koninkrijk zijn ongeveer 100.000 ziekenhuisbedden beschikbaar. Ter vergelijking: ons land telt ongeveer 44.000 ziekenhuisbedden. Maar in het VK wonen wel zes keer zoveel mensen. Dé grootste oorzaak van de NHS-crisis is volgens Boyle dus het gebrek aan bedden. Volgens de cijfers van OECD heeft het Verenigd Koninkrijk, op één land na, het minste aantal ziekenhuisbedden van Europa.