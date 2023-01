Vrouwen kunnen zich beter in een ander inleven dan mannen, stelt studie bij 300.000 mensen in 57 landen

Onderzoekers bestuderen al tientallen jaren de ontwikkeling van de theory of mind van in de kindertijd tot op hoge leeftijd. Een van de meest gebruikte testen om de theory of mind te bestuderen, is de 'Reading the Mind in the Eyes' test. Daarbij wordt de deelnemers gevraagd om het woord te kiezen dat het best beschrijft wat een persoon op een foto denkt of voelt, enkel door foto's te bekijken van het deel van het gezicht rond de ogen.

Die Eyes-test werd voor het eerst ontwikkeld in 1997 door professor Simon Baron-Cohen en zijn onderzoeksteam aan de University of Cambridge en hij werd herzien in 2001. De test is een goed ingeburgerde methode geworden om de theory of mind in te schatten en hij is een van de twee testen die aanbevolen worden door het National Institute of Mental Health in de VS om de individuele verschillen te meten in de mentale gesteldheid van mensen.