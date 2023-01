Abortuspil binnenkort te koop in Amerikaanse apotheken, maar niet in elke staat

Wanneer de maatregel ingaat, is nog niet duidelijk, maar binnenkort zullen apotheken in de Verenigde Staten voor het eerst abortuspillen mogen verkopen. Het gaat meer bepaald om mifepristone, de eerste pil die vrouwen moeten innemen bij een medicinale abortus. Tot nog toe was die pil enkel verkrijgbaar in ziekenhuizen, bij de dokter en in slechts enkele apotheken waar geneesmiddelen via de post besteld kunnen worden.

Binnenkort zou dat in alle apotheken moeten kunnen, op enkele voorwaarden. Wie een abortuspil wil kopen, heeft daar een doktersbriefje voor nodig. Een apotheker mag bovendien zelf beslissen of het briefje aanvaard wordt of niet.