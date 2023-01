Crisis binnen Republikeinen duurt voort: Kevin McCarthy ook na vierde stemronde niet verkozen tot "speaker"

Wat doet een speaker?

Een speaker is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een van de kamers van het Amerikaanse parlement. Het is de op twee na belangrijkste functie in de VS, na de president en de vicepresident. De voorzitter speelt een belangrijke rol bij het leiden van het parlement en het bevorderen van het politieke debat.

De functie werd de voorbije jaren uitgeoefend door de Democraat Nancy Pelosi, maar nu de Republikeinen een meerderheid in het Huis hebben, kan zij niet langer aanblijven.

De Amerikaanse Senaat wordt dan weer voorgezeten door de vicepresident van de VS, Kamala Harris. Dat is zo bepaald in de Amerikaanse grondwet.