Meer dan 50 mensen zwaargewond door vuurwerk in Nederland tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling hebben de plastisch chirurgen in Nederland weer ongeveer evenveel vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel behandeld als in de jaren voor de coronacrisis. In totaal ging het om 52 slachtoffers met ernstig letsel, meldt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Iets minder dan de helft was een jongen onder de 18 jaar.