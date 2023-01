Raadsel rond vreemde schuilhut aan Rabot in Gent opgelost: "Enige overblijfsel van bos dat er in jaren 60 nooit kwam" 

De vreemde schuilhut in de Rabotwijk in Gent is een overblijfsel van een bos dat in de jaren 60 is gepland, maar nooit is gerealiseerd. Dat heeft stadshistorica Tina De Gendt ontdekt na een zoektocht in de archieven. "De architect wilde een klein soort Citadelpark, maar enkel het schuilhutje is geplaatst."