Wat met je kerstboom? Herplanten in Schaarbeek of kerstboomwerpen in Oudergem?

In Oudergem organiseren ze na twee coronajaren opnieuw het Belgisch kampioenschap Kerstboomwerpen. “Oorspronkelijk werden de kerstbomen verband in Oudergem, maar om veiligheidsredenen kon de brandweer zijn akkoord niet meer geven. We hebben dan een alternatief gezocht en zijn op kerstboomwerpen uitgekomen”, zegt organisator Pieter De Sutter.

“De laatste keer was een succes, toen hadden we 700 werpers in verschillende categorieën, kinderen, mannen, vrouwen en groepen. De beste worp in 2020 was 10 meter 75. Wij voorzien zelf kerstbomen, het zijn gebruikte bomen die even groot zijn om zo de competitiegeest te bevorderen.” Het Belgisch kampioenschap Kerstboomwerpen vindt plaats op 14 januari op het Pinoyplein in Oudergem.