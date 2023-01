Voedselbank in Sint-Truiden blijft voorlopig dicht: grote schade door waterlek

"De kans dat we volgende week terug voedselpakketten gaan kunnen bedelen is erg klein", geeft Mathijs toe. "We proberen naar oplossingen te zoeken, maar momenteel zijn die er nog niet. De mensen die op onze voedselbank rekenen, kunnen ook niet terecht bij andere organisaties, want die hebben ook hun limieten van mensen die ze kunnen helpen. Dat we deze mensen niet kunnen helpen, is moeilijk voor onze vrijwilligers. Sommigen zijn zelfs in tranen uitgebarsten."

Voor al het voedsel zoals groenten en fruit dat nog in de voedselbank van Sint-Truiden aanwezig was en dreigde te vervallen, is er wel een oplossing. Andere voedselbanken uit de omgeving zijn deze komen ophalen.