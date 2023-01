Op het kanaal in Hasselt blokken studenten op een boot van rederij Limburgia

Voor de reder, Michel Philtjens, is het toch even wennen aan het blokkende publiek. "Zo stil is het nog nooit geweest aan boord", zegt hij. "Het is muisstil, ze zijn heel goed aan het studeren. Normaal gezien is het eerder rumoerig aan boord. We doen voornamelijk bedrijfsfeesten, familiefeesten, teambuilding en productpresentaties. Dan kan het wel eens vrij druk worden aan boord. Recent hebben we nog een bedrijfsfeest gehad met een casino aan boord en toen waren ze net wel heel uitgelaten. Maar dat maakt het natuurlijk heel plezant."