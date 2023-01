Nog nooit zo veel fietsers in Kortrijk: bijna anderhalf miljoen

Bij de oorzaken voor de stijging ziet Weydts meerdere factoren. "De voorbije jaren hebben wij enorm geïnvesteerd in fietsbeleid. We hebben fietsen veiliger gemaakt. We hebben ook nog veel werk, maar toch zijn er al significante stappen in die richting gezet. Daarnaast heb je nog de toenemende brandstofprijzen en veel werken die zorgen voor overlast in de stad. En ook door het warmere weer maken mensen sneller de overstap naar de fiets."