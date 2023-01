Chinees bedrijf mag van taliban 25 jaar olie oppompen in Afghanistan, eerste grote exploitatiecontract met buitenlands bedrijf sinds machtsovername 

De taliban in Afghanistan gaan in zee met het Chinese bedrijf CAPEIC (Central Asia Petroleum and Gas Co), gevestigd in de Chinese regio Xinjiang, om olie op te pompen in het Amu Darya-bekken, in het noorden van Afghanistan. Dat maakte de minister van Mijnbouw van de taliban bekend. De taliban zijn een extremistische islamistische beweging die in augustus 2021 de door het Westen gesteunde Afghaanse regering van de macht verdreven.

Het contract, dat later ondertekend zal worden, houdt in dat het Chinese bedrijf jaarlijks 150 miljoen dollar in Afghanistan zal investeren. In drie jaar tijd zou de investering oplopen tot 540 miljoen dollar. De Afghaanse regering onder leiding van de taliban krijgt een aandeel van 20 procent in het project, dat volgens de taliban zelf kan oplopen tot 75 procent.

Een voorwaarde bij de overeenkomst is dat de olie in Afghanistan geraffineerd zal worden. Volgens Zabihullah Mujahid, de woordvoerder van de taliban-regering, zal het contract 3.000 Afghanen werk opleveren.