Afvalintercommunale Interza gaat glas dat niet juist op straat wordt gezet, niet meer ophalen

Glas dat niet op de juiste manier op straat wordt gezet, zal in de toekomst dus niet meer meegenomen worden. De inwoners van de vijf gemeenten kregen een folder in de bus met afspraken voor de ophaling. De belangrijkste regel is dat het glas in een bakje moet zitten, waar het niet uit kan vallen.

"Glas stapelen is bijvoorbeeld gevaarlijk", vertelt Jan Buysse. "De randen van het bakje moeten hoog genoeg zijn, een appelsienkistje is bijvoorbeeld niet geschikt. Ook plooiboxen worden regelmatig gebruikt, maar die zijn eigenlijk te licht. Het gebeurt vaak dat het glas er gewoon doorvalt wanneer we die optillen." Sommige mensen verzamelen hun glas ook in grote emmers, maar die zijn vaak te zwaar om op te tillen. "Ook die gaan we daarom stilaan niet meer meenemen", aldus Buysse.