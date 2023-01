Na de massale aanwerving tijdens corona volgt nu de grote ontslagronde: Amerikaans e-commercebedrijf Amazon wil 18.000 mensen ontslaan

In ons land werd begin november in Antwerpen nog een eerste verdeelcentrum van Amazon geopend, met zo'n 60 werknemers en 200 externe chauffeurs. In Antwerpen komen pakketjes aan uit verdeelcentra in Frankrijk en Duitsland. Via onderaannemers of koeriersbedrijven worden die pakjes dan bij de klanten gebracht. Het is niet duidelijk of er gevolgen zijn voor het personeel in ons land.