"Te druk met drugsdealen en inbreken": Antwerpenaar ontkent brandstichting in Borgloon

De rechtbank in Tongeren heeft 6 jaar cel gevorderd voor een Antwerpenaar die in Borgloon in het midden van de nacht brand zou gesticht hebben. Op 22 september 2019 werd er een steen door het venster gegooid en een garagepoort en voordeur in vuur gestoken in de Bartholijnstraat in Borgloon. De vermoedelijke brandstichter kwam in het vizier van het gerecht nadat beelden van die brandstichting werden uitgezonden in een opsporingsprogramma op televisie.