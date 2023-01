Antwerpse burgemeester krijgt gelijk van Raad van State: sportclub van kickbokser in Deurne moet twee maanden dichtblijven

De beslissing van de Antwerpse burgemeester De Wever (N-VA) om de opening van de fitness- en kickboxclub van Jamal Ben Saddik te verhinderen, is niet vernietigd door de Raad van State. De familie Ben Saddik was de afgelopen maanden al vaker het doelwit van aanslagen die te maken zouden hebben met een conflict in het drugsmilieu. Ook tegen de nieuwe sportclub in de Cruyslei in Deurne werd enkele weken geleden nog een aanslag gepleegd met zwaar vuurwerk.