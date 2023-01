Barbara uit Diksmuide ziet amper sneeuw in skigebied in Oostenrijk: "Natuur staat hier op zijn kop"

Warmte en sneeuw gaan niet goed samen. Dat zien ook Barbara De Jonckheere, haar man en zoon vanop de skipiste van Brixental in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. "Maandag zijn we voor de eerste keer gaan skiën", zegt ze. "Toen we boven op de skipiste stonden, rond de middag, was het daar zeventien graden."

"Er ligt wel sneeuw", vertelt Barbara, "maar het is een belachelijke strook en die strook is eigenlijk de hele skipiste. Al de skipistes zijn open, dus ik ben wel blij dat we heel de dag door kunnen skiën. Als je tijdens het skiën naar links of rechts kijkt, dan zie je vooral groen. Het is eigenlijk triestig om te zien. Wij gaan elk jaar op skivakantie en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."