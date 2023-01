"Een joekel van een crisis voor de Republikeinen en geen doorbraak in zicht": correspondent Björn Soenens over politieke impasse in VS

"Dit is een joekel van een crisis voor de Republikeinse partij." Dat zegt VS-correspondent Björn Soenens over de politieke impasse in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen er maar niet in slagen om een voorzitter te verkiezen. De gedoodverfde kandidaat, Kevin McCarthy, ziet zijn weg geblokkeerd door een 20-tal rebellerende parlementsleden. "Er is geen doorbraak in zicht. Je hoort mensen zeggen dat het dagen of zelfs weken kan duren", vertelt Soenens.