Uitslaande brand bij aardappelverwerkend bedrijf Remofrit in Verrebroek: toch niet door biogascentrale

Op woensdagavond rond 21.20 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand bij aardappelverwerkend bedrijf Remofrit, in de kmo-zone Aven Ackers in Verrebroek. De brand was ontstaan doordat een van de transformatoren in de hoogspanningscabine oververhit was geraakt en olie begon te lekken.

De brandweer was snel ter plaatse en in eerste instantie leek de brand al vrij vlug onder controle. Maar even later, rond 22.30 uur, sloeg de brand opnieuw uit nadat een tweede transformator, ook gevuld met olie, zorgde voor een explosie. De brandweer heeft nog heel wat bluswerk gehad, tot na middernacht.