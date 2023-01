Aantal meldingen van brandwonden door vuurwerk op oudejaarsnacht blijft oplopen: "Mensen merken nu pas dat deskundige zorg nodig is"

Brandwonden als gevolg van vuurwerk situeren zich vooral aan de handen en het gezicht. "Het gaat vaak om kleinere wonden en daarom gaan mensen er van uit dat het niet zo erg is", verduidelijkt Stefan Lauwaert van Stichting Brandwonden in "De ochtend" op Radio 1. "Maar in veel gevallen gaat het toch om diepe tweede- of derdegraads brandwonden, waar intensieve en deskundige brandwondenzorg voor nodig is. En mensen beseffen dat soms pas na enkele dagen, wanneer de pijn blijft aanhouden of wanneer de wonden geïnfecteerd raken."