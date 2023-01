CD&V trekt in 2024 opnieuw alleen naar de kiezer in Koksijde

De partij CD&V is niet te spreken over een de beslissing van Open VLD-burgemeester Marc Vanden Bussche om schepen Guido Decorte (CD&V), die in oktober ontslag nam, te vervangen door iemand uit zijn eigen partij: Charlotte Castelein. Het gevolg is dat CD&V als meerderheidspartij niet meer vertegenwoordigd is in het gemeentebestuur en daarom ook niet meer op één lijst wil staan met Open VLD voor de verkiezingen van 2024. In 2018 kwamen Open VLD en CD&V wel nog samen op, als "Lijst Burgemeester".

Open VLD anticipeert zelf meteen ook op de breuk met CD&V. "In 2024 stappen we samen met Koksijde Vooruit naar de kiezer", klinkt het bij burgemeester Vanden Bussche. "Met deze nieuwe samenwerking zetten we tegelijkertijd in op continuïteit en op vernieuwing en bundelen we de sterktes van de twee partijen in één gemeenschappelijke lijst."

Vanden Bussche toont zich ook meteen amibiteus. "We zetten in op vernieuwing en verjonging zonder onze stokpaardjes en vaste waarden uit het oog te verliezen. Door ervaring en verjonging aan elkaar te koppelen willen we behouden wat goed is, maar we willen ook openstaan voor nieuwe ideeën."