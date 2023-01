"Close" en "Zillion" zijn grote favorieten voor de Ensors

Sinds vorig jaar zijn de acteerprijzen bij de Ensors genderneutraal. Dat betekent dat er geen aparte prijzen meer worden uitgereikt voor acteurs en actrices. Van de 20 acteernominaties zijn er 11 voor vrouwen en 9 voor mannen. Actrice Charlotte Timmers is twee keer genomineerd, een keer voor haar rol in "Zillion" en een keer voor haar rol in "Billie vs Benjamin".