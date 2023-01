Royal Mail eert heavymetalband Iron Maiden met set postzegels

"Slechts weinig bands in de geschiedenis van de rockmuziek kunnen als echte legendes worden bestempeld, maar dat geldt wel voor Iron Maiden, en meer dan dat", zo prees de Royal Mail in een persbericht de vaandeldragers van de Britse heavy metal. Oprichter en bassist Steve Harris is dan ook in de wolken. De bandleden zijn "sprakeloos" en "bijzonder trots", zo laat hij weten op de website van de groep.

Op acht van de twaalf postzegels prijken foto's van concerten van de Londense band tussen 1983 en 2018. De vier overige zegels zijn gewijd aan mascotte Eddie, het monsterachtige wezen dat sinds het debuutalbum uit 1980 op elke hoes wordt opgevoerd en een prominente rol speelt in de merchandise van de hardrockers.

Iron Maiden is bekend van hits als "Run to the hills" en "Fear of the dark". De band rond Harris en frontman Bruce Dickinson verkocht naar eigen zeggen meer dan 100 miljoen platen en cd's. In mei start er een nieuwe tour, die de groep in juli ook naar het Sportpaleis in Antwerpen brengt.